Абдулманап Нурмагомедов обвинил UFC в двойных стандартах по отношению к россиянам

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвинил промоушен в двойных стандартах по отношению к российским бойцам.

«Хабиб с первого дня в UFC боролся с двойными стандартами. Что это означает для наших бойцов? Ты заслужил или не заслужил — никто о тебе не будет говорить. Когда Хабиб подписал контракт с UFC, у него было 16 побед в 16 боях. В UFC он сразу начал побеждать. После пяти побед подряд любому другому бойцу дали бы бой за статус официального претендента на пояс, а затем титульник. Хабиб же получил шанс на титул только в десятом бою. То же самое сейчас ждёт Ислама Махачева. Ни один боец в UFC не проходил такой длительный марафон в погоне за поясом. Они его выстрадали, и мы не хотим его отдавать. Хотим, чтобы категория лёгкого веса была за Россией. У меня там есть много талантливых бойцов», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью Игорю Рыбакову на YouTube.

После срыва поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном американец призвал UFC лишить россиянина статуса чемпиона.

Ранее Анкалаев заявил, что если Нурмагомедова лишат чемпионского пояса, то это будет несправедливо.