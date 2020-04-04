Анкалаев: если Нурмагомедова лишат чемпионского пояса, это будет несправедливо
- @khabib_nurmagomedov
«Хабиб ничего не потеряет, если этот бой не состоится. Думаю, ему непринципиально. Для меня он чемпион, который неоднократно доказывал, что достоин своего звания. Как отношусь к призыву Фергюсона лишить Нурмагомедова титула? Думаю, это будет несправедливо по отношению к Хабибу. Он не виноват в том, что бой сорвался», — сказал Анкалаев в интервью RT.
Ранее Анкалаев назвал единственный шанс Фергюсона на победу в возможном бою с Нурмагомедовым.