Анкалаев: если Нурмагомедова лишат чемпионского пояса, это будет несправедливо

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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ничего не потеряет, если поединок с Тони Фергюсоном так и не состоится.
Анкалаев: если Нурмагомедова лишат чемпионского пояса, это будет несправедливо
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«Хабиб ничего не потеряет, если этот бой не состоится. Думаю, ему непринципиально. Для меня он чемпион, который неоднократно доказывал, что достоин своего звания. Как отношусь к призыву Фергюсона лишить Нурмагомедова титула? Думаю, это будет несправедливо по отношению к Хабибу. Он не виноват в том, что бой сорвался», — сказал Анкалаев в интервью RT

Ранее Анкалаев назвал единственный шанс Фергюсона на победу в возможном бою с Нурмагомедовым.

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