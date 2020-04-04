«Хабиб поступил правильно»: Анкалаев об отказе Нурмагомедова, проблемах с организацией UFC 249 и реванше с Куцелабой

Первые слухи о том, что турнир UFC 249 может быть отменён, появились около недели назад. Об этом в интервью RT заявил боец Абсолютного бойцовского чемпионата Магомед Анкалаев. По его словам, шоу сначала планировали перенести в Дубай, но не учли, что в ОАЭ закроют границы. Спортсмен также оценил решение Хабиба Нурмагомедова не возвращаться в США, удивился, что Дана Уайт не рассмотрел идею проведения турнира в России, и заявил об отсутствии интереса к реваншу с Ионом Куцелабой.

— За последнюю неделю Хабиб Нурмагомедов дважды оставлял для своих болельщиков сообщения в Instagram, в которых намекал на отмену поединка с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249. Вы были удивлены этим заявлением соотечественника?

— Когда эта суета началась, понимали, что с вероятностью 80% бой не состоится. Ходили разговоры, что шоу могут перенести в Дубай, но по каким-то причинам не удалось это сделать. В связи с этим UFC вновь решил вернуться к идее организовать турнир в США. Но в настоящий момент границы закрыты, так что Хабибу пришлось отказаться.

— Как давно вы стали подозревать, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном в очередной раз сорвётся?

— Около недели назад появились слухи, что турнир может не состояться.

— Наверняка спортсмену крайне тяжело готовиться к турниру в условиях неопределённости. Как удавалось сосредоточиться на тренировках?

— Я усиленно занимался до последнего дня — вплоть до оглашения решения об отмене боёв. Только потом мне сказали, что можно расслабиться.

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— С учётом того что изначально UFC 249 должен был пройти в Бруклине, где вы осуществляли подготовку?

— Тренировался в России. После дуэли с Ионом Куцелабой вернулся на родину и почти сразу принялся готовиться к реваншу. Отдохнул неделю, набрался сил и вернулся в зал.

— Не было в планах завершить подготовительный процесс в одном из американских залов?

— Изначально рассматривал такой вариант. Думал за месяц до турнира отправиться в США. Но поскольку уже тогда ходили разговоры о возможном переносе шоу в Дубай, решил отказаться от этой идеи.

— На прошлой неделе появились слухи, что турнир организуют во Флориде, а в качестве возможного места проведения называли три города. Вы не запрашивали подтверждения от UFC по этому вопросу?

— Нет, касаемо Флориды мы не уточняли. Просто хотели узнать, где именно состоится шоу, чтобы заблаговременно отправиться туда. Были готовы полететь в США, если бы были уверены, что бои пройдут там.

— UFC не обращался к вам с просьбой перестраховаться и приехать в США, чтобы избежать возможных проблем с перелётами?

— Нет. Разговор был лишь о Дубае. Ещё в середине марта был готов направиться туда. Но мне сказали не торопиться, так как место проведения могло измениться. В результате я ждал, новостей не было, а потом государства закрыли границы из-за коронавируса. И лишь после этого появились слухи об организации турнира в США.

— UFC вообще контактировал с вами по поводу места проведения шоу?

— Нет, но Хабиб объяснял, как всё было на самом деле. Ему точно так же говорили, что мероприятие может состояться в ОАЭ. Он полетел туда не просто так. Но тогда в страну уже было не попасть.

— На ваш взгляд, Нурмагомедов поступил правильно, решив не возвращаться в США, а полететь в Россию после неудачной попытки попасть в ОАЭ?

— Конечно. Хабиб поступил правильно. Перелёты, акклиматизация — всё это отнимает силы.

— Если бы сегодня появилась возможность вылететь в США на бой, согласились бы?

— Нет. Уже поздно. За такой срок не получится прийти в оптимальную форму. Кроме того, существует опасность для здоровья. Количество заражённых коронавирусом неуклонно растёт. Это не шутки. Неужели мы, спортсмены, должны рисковать собой? Если человеку нечего терять, то он может пойти на такое. Но это не относится ко мне. Намерен придерживаться плана.

— Не считаете, что UFC стоило не заставлять атлетов пребывать в неведении и постоянном напряжении, а заблаговременно отменить шоу?

— Было заметно, что Дана Уайт хотел во что бы то ни стало организовать этот турнир. Сложно обвинять промоушен. Нужно отнестись к его действиям с пониманием. При этом нельзя исключать, что UFC хотел как лучше, но ему не дали осуществить задуманное в полном объёме.

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— С учётом того что в карде UFC 249 были запланированы бои сразу пяти россиян, не стоило ли Уайту рассмотреть идею проведения шоу в Москве или Санкт-Петербурге?

— Да, чемпионат мог бы пойти навстречу. Конечно, опасность заразиться всё равно оставалась, но мы могли бы рискнуть, если бы турнир состоялся в России.

— Но тогда он прошёл бы без зрителей. Вас бы это не смущало?

— Такого опыта ещё не было, поэтому сложно судить.

— Никита Крылов признался, что ему было приятнее выступать на шоу в Бразилии при пустых трибунах, так как он отлично слышал угловых и мог сосредоточиться на поединке...

— Мне люди не мешают. Я и так отлично слышу своих тренеров. Не думаю, что почувствовал бы разницу.

— Вы не говорили с UFC о дальнейших планах?

— Нет. Сейчас ситуация с пандемией достигла такого масштаба... Везде царит паника. О боях и мыслей нет.

— Как вы сами реагируете на ситуацию с коронавирусом?

— Соблюдаю карантин, как законопослушный гражданин. Но я сейчас не в городе. Поехал в горы. Здесь всё спокойно, инфицированных нет. Думаю, можно сказать, что здесь безопасно.

— Ваш поединок с Куцелабой закончился очень быстро, но сам молдаванин не был согласен с решением рефери. На ваш взгляд, остановка была своевременной?

— Не знаю. Рефери виднее, он же профессионал. Могу сказать лишь, что Ион шатался. Была ли возможность немного продлить схватку? Думаю, да. Если бы во время остановки поединка я сам оставался на ногах, то тоже возмущался бы.

— На ваш взгляд, есть смысл в реванше с Куцелабой?

— Сейчас нет. Особенно с учётом того, что теперь реванш состоится нескоро. Моя цель — двигаться вперёд, к вершине. Если в будущем ситуация сложится так, что дуэль с ним сможет продвинуть меня вперёд, почему бы и нет?

— Когда в ваших планах проведение следующего поединка?

— Сейчас я возьму перерыв. В прошедшие месяцы безостановочно тренировался, поэтому в последнее время был истощён. Меня тошнило от зала. Кроме того, впереди Рамадан, буду поститься. А спустя два месяца после его окончания готов вернуться в октагон. Планирую подраться в июле или августе.

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— Нурмагомедов говорил, что ему требуется около 45 дней только на восстановление организма после Рамадана. Как вам удаётся набрать форму в столь короткие сроки?

— Хабибу нужно драться пять раундов, а мне — всего три. Следовательно, мне понадобится значительно меньше времени.

— Складывается впечатление, что схватку Нурмагомедова и Фергюсона преследует злой рок. Как вы думаете, болельщики всё же увидят этот бой?

— Не знаю. Он отменялся уже пять раз. Сложно сказать, суждено ли ему состояться.

— Фергюсона до сих пор называют самым опасным соперником для Нурмагомедова. Согласны?

— Кто-то может продолжать думать так, но я иного мнения. С вероятностью 99,9% Хабиб сделает с Тони то же самое, что с предыдущими противниками. Единственный шанс для Фергюсона — нанести Нурмагомедову рассечение, из-за которого рефери решит остановить поединок.

— Насколько важна для наследия Нурмагомедова победа над Фергюсоном?

— Хабиб ничего не потеряет, если этот бой не состоится. Думаю, ему непринципиально. Для меня он чемпион, который неоднократно доказывал, что достоин своего звания.

— Фергюсон призывал UFC лишить Нурмагомедова пояса. Как вы к этому отнеслись?

— Думаю, это будет несправедливо по отношению к Хабибу. Он не виноват в том, что бой сорвался.

— Ходят слухи, что место Нурмагомедова может занять Джастин Гэтжи. Как думаете, он сможет взять верх над Фергюсоном?

— Сложно сказать, но Тони опаснее.

— Вас не удивляет, что Конор Макгрегор не вызвался заменить Нурмагомедова?

— Человек отдыхает. Возможно, ему не до боёв. Когда он в форме, то всегда много говорит.

— Не думаете, что UFC попытается реализовать сценарий, при котором Макгрегор побеждает Фергюсона на этом турнире, тем самым гарантируя себе реванш с Нурмагомедовым?

— Если ответная схватка состоится, то она будет непростой. Макгрегор — панчер и всегда может рассчитывать на свой удар. Но думаю, что Нурмагомедов вновь возьмёт верх.