Боец UFC Куницкая призналась, что пошутила о беременности от бразильца
- @yanakunitskaya_ufc
«Спасибо всем, с 1 апреля! У нас ещё есть незаконченные дела, беременность потом», — написала спортсменка в своём Instagram.
При этом он отметила, что Сантос очень переживал из-за количества комментариев, из-за чего предложил на самом деле завести ребёнка.
«Что вы думаете? Хорошее вот это время? Во всём мире вирус, и жизнь остановилась», — написала Куницкая.
На счету Куницкой 17 побед и четыре поражения в MMA.
Ранее Куницкая объявила о своей беременности.