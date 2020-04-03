Боец UFC Куницкая призналась, что пошутила о беременности от бразильца

Российский боец смешанного стиля Яна Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призналась, что пошутила насчёт беременности от бразильского бойца смешанных единоборств Тьягу Сантоса.

«Спасибо всем, с 1 апреля! У нас ещё есть незаконченные дела, беременность потом», — написала спортсменка в своём Instagram.

При этом он отметила, что Сантос очень переживал из-за количества комментариев, из-за чего предложил на самом деле завести ребёнка.

«Что вы думаете? Хорошее вот это время? Во всём мире вирус, и жизнь остановилась», — написала Куницкая.

На счету Куницкой 17 побед и четыре поражения в MMA.

Ранее Куницкая объявила о своей беременности.