Нурмагомедов назвал себя одним из величайших бойцов в истории

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов снова ответил на критику за срыв боя с Тони Фергюсоном, выразив желание рано или поздно провести поединок с американцем.
Нурмагомедов назвал себя одним из величайших бойцов в истории
  • Reuters

«Убеждён, мы когда-нибудь встретимся с Тони Фергюсоном. Я действительно этого хочу, это поединок моей мечты. Хочу показать людям, что я на другом уровне. На сегодняшний день я лучший легковес мира. Меня никто не побеждал, я неоспоримый чемпион. Моим соперникам не нравится это слышать. Но я непобеждённый чемпион и являюсь одним из величайших бойцов в истории. Я никогда не проигрывал, но при этом люди хотят мне что-то сказать? Я знаю, с чем это связано. Они не добились того же, чего удалось добиться мне. Когда вернусь в октагон, то мои соперники всегда будут на втором месте», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting

Поединок россиянина с Тони Фергюсоном сорвался из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Тухугов поддержал Нурмагомедова после срыва боя с Фергюсоном.

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