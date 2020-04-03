Нурмагомедов назвал себя одним из величайших бойцов в истории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов снова ответил на критику за срыв боя с Тони Фергюсоном, выразив желание рано или поздно провести поединок с американцем.

«Убеждён, мы когда-нибудь встретимся с Тони Фергюсоном. Я действительно этого хочу, это поединок моей мечты. Хочу показать людям, что я на другом уровне. На сегодняшний день я лучший легковес мира. Меня никто не побеждал, я неоспоримый чемпион. Моим соперникам не нравится это слышать. Но я непобеждённый чемпион и являюсь одним из величайших бойцов в истории. Я никогда не проигрывал, но при этом люди хотят мне что-то сказать? Я знаю, с чем это связано. Они не добились того же, чего удалось добиться мне. Когда вернусь в октагон, то мои соперники всегда будут на втором месте», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Поединок россиянина с Тони Фергюсоном сорвался из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Тухугов поддержал Нурмагомедова после срыва боя с Фергюсоном.