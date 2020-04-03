Тухугов поддержал Нурмагомедова после срыва боя с Фергюсоном

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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на которого обрушилась критика за срыв поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Тухугов поддержал Нурмагомедова после срыва боя с Фергюсоном
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Брат, мы все знаем, как ты хотел этого боя и как развиваются события в мире в этом году. Отменены все главные спортивные состязания человечества, Олимпийские игры, нет даже элементарной возможности выйти на улицу. В сложившейся ситуации ты ничего никому не должен объяснять и доказывать, все всё знают и понимают. А кто отрицает реальность, по своей натуре люди недалёкие», — написал Тухугов в своём Instagram.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен был состояться 18 апреля на турнире UFC. 1 апреля россиянин, находящийся в Дагестане, заявил, что не может покинуть страну в связи с тем, что границы государства закрыты из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в клетке Макгрегор полный ноль.

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