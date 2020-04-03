Нурмагомедов: в клетке Макгрегор полный ноль

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поставив под сомнение его навыки.
Нурмагомедов: в клетке Макгрегор полный ноль
  • Reuters

«Что случилось 6 октября 2018 года? У Макгрегора было шесть месяцев на подготовку, он тренировался, говорил обо мне много плохого. Но когда оказался в клетке, то просто сдался, как цыплёнок. О чём здесь можно говорить? Конор всегда будет вторым номером, он никогда и ничего не сможет мне противопоставить. В клетке он полный ноль. Что он делал, когда мы дрались? Ничего. Все говорили о его умениях в стойке, я дал ему на это целый раунд», — цитирует россиянина MMA Fighting

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, заставив сдаться после удушающего приёма.

Ранее сообщалось, почему Нурмагомедов ничего не теряет в случае отмены боя с Фергюсоном.

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