Глава ACA раскритиковал UFC за желание проводить турниры во время пандемии

Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко высказался о намерении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести турнир, главным событием которого станет поединок между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Ежедневно растёт число заражённых и число умерших от коронавируса. Люди теряют близких, и эти трагедии множатся. А UFC продолжает искать место под проведение турнира 18 апреля. Однако где бы он ни состоялся, это не лучшая затея в сегодняшних условиях. Дана Уайт готов рисковать командой и участниками и пойти на всё, чтобы доказать: UFC — лучшие, они особенные. Но всё это не ради благой цели, а ради коммерческого успеха, торжества самолюбия. Проводить турниры сейчас — это пир во время чумы. Для нас это вопрос не только безопасности участников, присутствующих, а в первую очередь вопрос этики», — приводит слова Яценко ТАСС.

Первоначально турнир UFC 249 должен был проходить в Нью-Йорке, однако в городе, как во многих частях планеты, был введён запрет на массовые мероприятия.

Ранее Тухугов поддержал Нурмагомедова после срыва боя с Фергюсоном.