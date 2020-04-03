Макгрегор заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались взять друг друга на слабо

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с очередной отменой поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Макгрегор заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались взять друг друга на слабо
  • Reuters

«Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым. Теперь счёт 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в кризисной ситуации. Большой риск. Поздравляю, Тони», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства. Таким образом, это уже пятый случай, когда их поединок срывается.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить