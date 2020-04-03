Макгрегор заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались взять друг друга на слабо

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с очередной отменой поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым. Теперь счёт 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в кризисной ситуации. Большой риск. Поздравляю, Тони», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства. Таким образом, это уже пятый случай, когда их поединок срывается.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре.