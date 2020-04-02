Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном в августе или сентябре.
Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре
  • Gettyimages.ru

«UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться с Фергюсоном там. Если это всё закончится», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов ответил критикам, упрекающим его в отмене боя с Фергюсоном.

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