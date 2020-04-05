Предложение из Белоруссии и ожидание ответа от Уайта: что может спасти бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

В Белоруссии готовы провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств страны Максим Корольков. По его словам, в UFC был отправлен официальный запрос и руководство промоушена включило Минск в «условный план Б». Тренер россиянина Хавьер Мендес не исключил, что встреча с американцем может состояться, если глава промоушена Дана Уайт назовёт место проведения турнира UFC 249.

«Объяснили им, что в Белоруссии всё можно»

Отмена боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном стала настоящим разочарованием для любителей смешанных единоборств. Президент UFC Дана Уайт до последнего заверял, что встреча состоится. Однако отказ россиянина, казалось, поставил точку в этом вопросе.

Тем не менее болельщики верят, что шансы на проведение поединка ещё остаются. И некоторую надежду им подарил тренер спортсмена Хавьер Мендес. Отвечая на вопросы подписчиков в рамках своего подкаста, специалист напомнил, что бой пока официально не отменён и он может состояться, если Уайт назовёт место его проведения. В противном случае Мендес не исключает, что противостояние может быть перенесено на август или сентябрь.

Однако руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата предпочитает пока хранить молчание. За две недели до намеченного на 18 апреля турнира UFC 249 неизвестно, где именно он состоится. В связи с этим в Белоруссии неожиданно послали в организацию официальный запрос, в котором выразили готовность провести мероприятие.

«Связались с UFC через наших друзей и посредников, которые общаются с ними напрямую. Объяснили им ситуацию, что в Белоруссии всё можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой государства в лице Министерства спорта и Управления делами президента. Когда получили согласие, сделали UFC такое предложение», — приводит Sport24 слова исполнительного директора Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максима Королькова.

Он также рассказал, что в UFC уже дали белорусам устный ответ. Их заявка включена «в условный план Б».

«У них уже есть площадки для этого турнира. Дана Уайт не хочет об этом сообщать, но имеются проработанные варианты. В любом случае они благодарны и готовы рассмотреть наш вариант с Минском для будущих турниров UFC», — добавил функционер.

По словам Королькова, соревнование может состояться либо на «Минск Арене», которая принимала финальный матч чемпионата мира по хоккею, либо на отреставрированном футбольном стадионе «Динамо», где в 2019 году проходила церемония открытия Европейских игр. Среди плюсов заявки исполнительный директор федерации назвал возможность безвизового въезда для представителей 74 стран, в том числе США.

«Фергюсон продержался бы два — два с половиной раунда»

Сам Нурмагомедов появившуюся информацию пока не прокомментировал. Тем не менее о подготовке к бою с Фергюсоном рассказывал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, сын провёл один из лучших лагерей подготовки в карьере и находится в потрясающей форме.

Также по теме «Хабиб поступил правильно»: Анкалаев об отказе Нурмагомедова, проблемах с организацией UFC 249 и реванше с Куцелабой Первые слухи о том, что турнир UFC 249 может быть отменён, появились около недели назад. Об этом в интервью RT заявил боец Абсолютного...

«Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он набрал отличные кондиции. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы два — два с половиной раунда. Это моё мнение», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Также специалист высказался о двойных стандартах в UFC по отношению к спортсменам из России. Он посетовал, что Хабиб получил титульный бой лишь в десятом поединке в рамках промоушена. То же, по мнению тренера, ждёт ещё одного его подопечного, Ислама Махачева.

«Хабиб с первого дня в UFC боролся с двойными стандартами. Что значат двойные стандарты для россиян, для наших бойцов? Ты заслужил, не заслужил — никто о тебе не будет говорить. Когда Хабиб подписал контракт с UFC, в его послужном списке значилось 16 побед в 16 боях. В UFC он сразу начал выигрывать. После пяти побед подряд любому иностранному бойцу дали бы поединок за статус официального претендента на пояс, а затем — титульный бой. Хотим, чтобы категория лёгкого веса осталась за Россией. У меня там много талантливых бойцов», — рассказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Игоря Рыбакова в YouTube.

Между тем ещё один россиянин, выступающий в UFC, Рустам Хабилов, высказался в поддержку Нурмагомедова. Спортсмен считает, что чемпион не должен сам искать место для проведения боя с Фергюсоном, а организация турнира целиком и полностью возложена на промоушен.

«Он должен сидеть в зале, тренироваться и пахать. А когда уже на 100% скажут, где будет проходить турнир, — прилететь туда. Но пока никто не знает, где он состоится. Изначально вообще говорили, что в США не будет, поэтому тренироваться там уже было нельзя. Вы увидите, что этот турнир в итоге вообще не состоится. Он нигде не пройдёт», — приводит слова Хабилова ТАСС.

Приезд Макгрегора или бой с соотечественниками

Судьба самого турнира UFC 249 остаётся неясной. После слов Нурмагомедова об отмене боя не появилось никакой информации ни о новом сопернике Фергюсона, ни о будущем самого вечера. Поначалу в СМИ сообщалось, что на замену Хабибу может выйти кто-то из соотечественников Тони: Джастин Гэтжи или Дастин Порье. Такой план выглядел вполне логичным, ведь в случае, если турнир пройдёт в США, у американцев не возникнет никаких проблем с передвижением по стране.

Куда более фантастическим вариантом казался приезд Конора Макгрегора, учитывая закрытие границ. Тем не менее телеканал Fox Sports на своём официальном сайте поспешил включить такой бой в расписание UFC 249.

Однако шансов на то, что такой поединок действительно состоится 18 апреля, практически нет. Об этом заявил и тренер Ноториуса Джон Кавана. Он подчеркнул, что Ирландия находится в изоляции из-за коронавируса, а его подопечный даже не может нормально тренироваться, поскольку все залы в стране закрыты. Да и сам Конор больше думает о COVID-19, что заметно по его постам в соцсетях.

Кто готов выйти в клетку 18 апреля, так это суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк, занимающий шестое место в рейтинге UFC в своей весовой категории. Он предложил Уайту организовать поединок за временный чемпионский пояс между ним и Фрэнсисом Нганну, расположившимся на второй строчке.