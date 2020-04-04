Тренер Нурмагомедова рассказал, в каком случае бой с Фергюсоном состоится

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой с американцем Тони Фергюсоном состоится, если глава организации Дана Уайт назовёт место его проведения.

«Официально бой пока не отменён, так что я надеюсь, что Дана Уайт скоро сообщит место проведения турнира UFC 249. Тогда мы вернёмся к нашему изначальному плану и бой с Фергюсоном состоится», — сказал специалист на своём YouTube-канале.

По его словам, если этого не произойдёт, то он хотел бы, чтобы бой прошёл в сентябре либо в Сан-Франциско, либо в Абу-Даби.

«Хабиб постоянно тренируется, но его тренировки далеки от идеала. Тяжело поддерживать тренировочный процесс в условиях карантина», — заявил Мендес.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже пятый раз с 2015 года.

Ранее Магомед Анкалаев ответил на вопрос, стоило ли подумать над проведением турнира UFC 249 в России.