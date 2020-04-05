Игрок «Манчестер Сити» извинился за секс-вечеринку с девушками во время самоизоляции

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер выступил с заявлением после предания огласке истории с сексуальным подтекстом.

Как сообщал The Sun, во время самоизоляции спортсмен пригласил к себе в квартиру двух девушек, устроил вечеринку и затем воспользовался услугами интимного плана. При этом ранее Уокер через Instagram призвал своих подписчиков оставаться дома и соблюдать все правила карантина.

По сведению источника, 29-летний футболист провёл время с девушками в возрасте 21 года и 24 лет. За свои услуги они получили 2200 фунтов стерлингов наличными. Многие осудили Уокера за несоблюдение положенной дистанции в условиях пандемии коронавируса.

После того как дело приобрело широкий общественный резонанс, Уокер принёс свои извинения.

«Я понимаю, что роль профессионального футболиста подразумевает, что я должен являться примером для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьёй, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвёл их», — сказал Уокер.

Ранее сообщалось, что футболисты «Фиорентины» вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19.