Футболисты «Фиорентины» вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщил официальный сайт клуба. В заявлении выражается благодарность медикам и больницам, которые помогают нуждающимся в трудное для Италии время.
Футболисты сдали положительные тесты в середине марта. В скором времени они смогут приступить к тренировочным занятиям в условиях карантина.
Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19 📄— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) April 5, 2020
FULL STATEMENT ➡️ https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola 💜 #Fiorentinapic.twitter.com/d7irV7BuXm
Ранее отмечалось, что Комбаров проехал на велосипеде по беговой дорожке.