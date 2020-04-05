Футболисты «Фиорентины» вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19

Игроки итальянской «Фиорентины» Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович вылечились от коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт клуба. В заявлении выражается благодарность медикам и больницам, которые помогают нуждающимся в трудное для Италии время.

Футболисты сдали положительные тесты в середине марта. В скором времени они смогут приступить к тренировочным занятиям в условиях карантина.

Ранее отмечалось, что Комбаров проехал на велосипеде по беговой дорожке.