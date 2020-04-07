Дружба с Онопко и трофеи с «Атлетико»: скончался сербский футбольный тренер Радомир Антич

Известный футбольный тренер Радомир Антич скончался в Испании на 72-м году жизни. За свою карьеру он успел поработать с «Реалом», «Атлетико» и «Барселоной» и стал единственным специалистом в истории, который тренировал все три испанских гранда. С «Атлетико» Антич в сезоне-1995/96 оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат страны и Кубок короля. Одним из самых любимых игроков Антича был Виктор Онопко, а в «Сельте» он пересёкся с Александром Мостовым.

Соболезнования от президента

В Мадриде на 72-м году жизни после непродолжительной болезни скончался один из лучших сербских футбольных тренеров Радомир Антич. Он вошёл в историю как единственный специалист, в разные годы возглавлявший мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Барселону». Несмотря на то что почти всю свою тренерскую карьеру он провёл в Испании, Антич пользовался гигантской популярностью на родине благодаря своему колоссальному опыту, знаниям и авторитету. В последние годы в сербском спорте мало кого уважали так же сильно, как Антича.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWtpic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

«Уход Антича оставил пустоту в сердце всех, кто его знал. Сербия может гордиться тем, что имела такого человека за границей, который всегда гордился своей страной. Мы выражаем свои искренние соболезнования семье Антич. Покойся с миром», — говорится в официальном заявлении Футбольного союза Сербии.

Слова соболезнования родным и близким покойного высказали и в белградском «Партизане», где Антич провёл большую часть карьеры игрока.

«Сказать, что я шокирован и абсолютно поражён, — значит не сказать ничего. Радомир был великим человеком, другом клуба, легендой чёрно-белых. Он всегда выражал свою любовь к «Партизану». Каждый раз, когда он был в Белграде, использовал любую возможность прийти на стадион», — отметил гендиректор клуба Милош Вазура.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Антич украсил футбольную историю и как игрок, и как тренер.

«Некоторые из лучших клубов планеты потеряли замечательного профессионала и опытного тренера, а мы, его поклонники, — футбольного мастера на все времена. Искренние соболезнования семье и друзьям», — написал глава государства в Instagram.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста выразили в «Реале», «Барселоне» и «Атлетико».

El Real Madrid C. F., su presidente y la Junta Directiva lamentan con gran consternación el fallecimiento de Radomir Antic, quien fuera entrenador del Real Madrid desde marzo de 1991 hasta enero de 1992.#RealMadridpic.twitter.com/QIFMuCJjaz — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 7, 2020

Замена Ди Стефано в «Реале»

Радомир Антич появился на свет в ноябре 1948 года на северо-востоке автономного края Воеводина (Югославия) в семье боснийских сербов, переселившихся сюда после Второй мировой войны. Через несколько лет семья перебралась на юго-запад Сербии в промышленно развитый Титово-Ужице (ныне Ужице). Свои первые шаги во взрослом футболе юный Антич делал в местной «Слободе». Вместе с ним в конце 1960-х за неё выступал будущая суперзвезда «Црвены Звезды», вице-чемпион Европы 1968 года Мирослав Павлович. В отличие от своего одноклубника, Антич не стал по-настоящему большим игроком. Хотя на родине он несколько лет был основным защитником «Партизана», за рубежом играл лишь за «Фенербахче», «Сарагосу» и «Лутон Таун».

Но именно в Испании легионер из Югославии по-настоящему прижился. Завершив карьеру в 36 лет, он после стажировки в тренерском штабе «Партизана» вернулся в «Сарагосу» уже в качестве наставника. Испытывая большой интерес к тренерской деятельности, Антич начал готовиться к новой роли, ещё выходя на поле. Учителем для него стал англичанин Дэвид Плит, под руководством которого югослав доигрывал в «Лутоне». Сам Радомир впоследствии отмечал, что перенял от Плита ряд элементов в своём стиле.

После «Сарагосы» Антича в конце марта 1991-го позвали в мадридский «Реал». Причём возглавить королевский клуб иностранцу пришлось в труднейший период его истории — на фоне болезненного поражения от московского «Спартака» в четвертьфинале Кубка чемпионов и увольнения легенды клуба Альфредо Ди Стефано. Тот больше никого не тренировал, а Радомир с ходу поднял переживавшую кризис команду с седьмого на итоговое третье место в таблице. Но для «сливочных» такой результат всё равно считался оглушительным провалом.

Следующий сезон мадридцы начали с пяти побед подряд. Коллектив показывал яркий футбол, в его составе блистал Фернандо Йерро. Античу блестяще удался эксперимент по переводу номинального защитника в центр поля. На новой позиции игрок стал много забивать, закончив чемпионат с 21 голом в активе. Сезон-1991/92 стал самым результативным в карьере будущего капитана «Реала». Кроме того, при югославе за «сливочных» заиграл совсем юный Луис Энрике, в будущем наставник «Барселоны», «Ромы» и сборной Испании.

Тем более необъяснимым стало решение клубного руководства заменить югославского специалиста на голландца Лео Бенхаккера в самый разгар сезона. Антича уволили после победного матча, а сменщик умудрился растерять преимущество и пропустить «Барселону» на первую строчку. После такого финиша он был отправлен в отставку.

Чемпионство с «Атлетико» и несостоявшийся трансфер Онопко

Антич между тем добивался всё большего признания на тренерском поприще и после нескольких хороших лет в «Овьедо» оказался в «Атлетико». Многие поговаривали, что он переметнулся в стан злейшего врага «Реала» в отместку за несправедливую отставку. Первым делом Антич поспешил избавиться от Игоря Добровольского и других не проявивших себя в должной мере легионеров. Приоритетной задачей наставника на трансферном рынке стало приобретение капитана «Спартака» Виктора Онопко, которого специалист хотел видеть ещё в «Овьедо».

Стороны почти согласовали контракт, когда бывший клуб Антича заявил протест. Дело разбиралось в арбитраже ФИФА. В итоге Онопко оказался в «Овьедо», а «Атлетико» под руководством нового тренера выдал фантастический сезон-1995/96, выиграв чемпионат Испании и Кубок короля. Антича вполне справедливо признали лучшим тренером Примеры. Больше успехов такого уровня в его карьере уже не случалось.

Впоследствии Антич неизменно тепло высказывался об Онопко, называя его своим другом и одним из самых любимых футболистов, с которыми ему доводилось работать. Они всё же встретились в «Овьедо» — в 2000-м. Нынешний тренер ЦСКА в своё время рассказывал об обстоятельствах своего несостоявшегося переезда в Мадрид.

«Там целая история вышла. Если в двух словах, агенты меня просто надули. Они заверили, что в контракте есть пункт, согласно которому покупатель, предложивший «Спартаку» большую сумму, получал право первостепенного выкупа моего трансферного листа. Я ещё по-испански ни бельмеса не понимал, подписал соглашение. Наивный. После отпуска раздался звонок от Антича, уже тренера «Атлетико». Я съездил в испанскую столицу, пообщался с сыном Хесуса Хиля, он в ту пору помогал знаменитому папе в клубе. Обо всём договорились. И тут на арене появился «Овьедо». И пригрозил мне отлучением от футбола», — вспоминал Онопко в интервью «Чемпионату».

Рекорд с «Барселоной» и работа с Мостовым

Радомир несколько раз уходил из «Атлетико» и возвращался в мадридский клуб. Однако повторить успех в эпоху эксцентричного президента клуба Хесуса Хиля, который менял тренеров как перчатки, было практически нереально. В сезоне-1999/2000 именно Античу было суждено стать тренером, при котором «Атлетико» впервые за 65 лет покинул элитный дивизион чемпионата Испании, хотя до такого состояния команду довёл его предшественник, а серб уже не успевал что-либо изменить.

В 2003-м Антича пригласили в «Барселону», которая, как и «Реал» 12 годами ранее, переживала не лучшие времена. При Луи ван Гале каталонцы оказались на грани вылета из Примеры. Он поднял блауграну на приемлемую позицию, но легендой для этого клуба не стал. Наиболее примечательным фактом его недолгого пребывания во главе сине-гранатовых явилась рекордная беспроигрышная серия в Лиге чемпионов. Кроме того, Радомир приобрёл репутацию «кризисного менеджера».

Впрочем, выправить ситуацию по аналогичному сценарию в «Сельте» в следующем году он не сумел. Ниже своих возможностей действовал Александр Мостовой, испытывавший проблемы с набором формы после травмы. После локальной неудачи серб на несколько лет отошёл от дел.

Перед стартом отбора на чемпионат мира — 2010 он принял сборную Сербии и впервые вывел её на мундиаль как команду независимого государства (после распада Югославии). В ЮАР сербы не смогли выйти из группы, зато нанесли поражение немцам, которые заняли на турнире третье место, уступив в полуфинале испанцам. Свою богатую на события карьеру Антич завершал в Китае, где получил возможность хорошо заработать.