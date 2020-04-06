Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
- Reuters
«Чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», — написал Смолов в Twitter под постом Селюка со ссылкой на его интервью.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.
5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и отправился в Москву.
Ранее отец Дениса Черышева высказался о возвращении Смолова в Россию во время пандемии.
Чувак ты серьезно рассуждаешь о том кто лукавит?😂😂😂по-моему на этом фото очевидно от кого отказались🤪 pic.twitter.com/VW7KBXo2tA— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) April 6, 2020