Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов ответил агенту Дмитрию Селюку, который заявил, что форвард лукавит, говоря, что вернулся из Испании в Россию, чтобы быть ближе к семье.
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
  • Reuters

«Чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», — написал Смолов в Twitter под постом Селюка со ссылкой на его интервью.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и отправился в Москву.

Ранее отец Дениса Черышева высказался о возвращении Смолова в Россию во время пандемии.

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