Отец Черышева высказался о возвращении Смолова в Россию во время пандемии

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Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал ситуацию с возвращением форварда «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Отец Черышева высказался о возвращении Смолова в Россию во время пандемии
  • Reuters

«Мы же все знаем, что происходит с коронавирусом. Человек, который приезжает из-за границы, обязательно должен отсидеть две недели на карантине. Представьте, скоро коронавирус пойдёт на спад в Испании, начнутся тренировки. А Смолов будет две недели дома на карантине», — приводит слова Черышева-старшего «Чемпионат».

Он отметил, что у Смолова могут быть свои причины для возвращения в столь сложной ситуации, но при этом он не считает такое решение игрока верным.

«Конечно, ему тяжело: в чужой стране быть одному, никуда не выходить. Но иногда можно это перебороть. Смолов здоров, с ним всё хорошо. Но даже здоровые люди могут быть носителями коронавируса. Долетел он до Белоруссии, потом поехал на машине. Даже если машину он арендовал, Фёдор же всё равно с кем-то контактировал», — добавил тренер.

Ранее Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии.

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