Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время пандемии

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов объяснил своё решение вернуться из Испании в Россию во время эпидемии коронавируса.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье», — написал Смолов в своём Instagram.

Он также поблагодарил «Сельту», подчеркнув, что проинформировал клуб из Виго о каждом своём шаге. По его словам, он уже находится на обязательном карантине и постоянно контактирует с тренерами испанской команды для выполнения обязательной программы индивидуальных тренировок.

«Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и по первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», — сообщил Смолов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и отправился в Москву.

Ранее сообщалось, что Смолов до своего возвращения в Россию был уверен, что его не пустят в страну.