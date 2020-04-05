Смолов до своего возвращения в Россию был уверен, что его не пустят в страну

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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов до возвращения из Испании в Россию писал форварду «Сочи» Александру Кокорину, что его точно не пустят в родную страну.

4 апреля во время эфира Кокорина в Instagram Смолов написал у него в комментариях: «Меня никогда в Россию не пустят».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и отправился в Москву.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения внучки Бориса Ельцина.

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