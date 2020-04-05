Испанские СМИ сообщают, что Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вернулся из Испании в Россию ради дня рождения внучки бывшего президента РФ Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Как сообщает испанское издание AS, спортсмен попросил у «Сельты» разрешение на поездку по личным вопросам. По информации источника, его отъезд связан с предстоящим днём рождения внучки Ельцина, которой 14 апреля исполнится 18 лет.

До этого в прессе появлялись слухи, что Смолова и Юмашеву связывают романтические отношения.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и отправился в Москву.

Ранее сообщалось, что Смолов не нарушал запрет Росавиации на полёты.