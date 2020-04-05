СМИ: Футболист Смолов не нарушал запрет Росавиации на полёты

Российский нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов, покинувший Испанию из-за введённого в стране чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса, не нарушал запрет Росавиации на полёты в Россию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен перелетел из Испании в одну из сопредельных с Россией стран, а затем добрался до границы на автомобиле. Отмечается, что он пересёк её с соблюдением всех необходимых формальностей и поехал на машине в Москву.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля появилась информация, что Смолов покинул Испанию и отправился в Москву.

Ранее журналист Василий Уткин поддержал решение Смолова покинуть Испанию во время эпидемии.