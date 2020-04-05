Уткин поддержал решение Смолова покинуть Испанию во время эпидемии

Короткая ссылка
Известный спортивный журналист Василий Уткин поддержал решение российского нападающего «Сельты» из Виго Фёдора Смолова покинуть Испанию во время введённого в стране чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.
Уткин поддержал решение Смолова покинуть Испанию во время эпидемии
  • РИА Новости

«Молодец парень. Мне совершенно всё равно, соблюдал он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя всё сама решит. Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму, особенно надолго, и твои интересы никто, кроме тебя, не защитит», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Смолов не нарушал закон и выполнит правила карантина. По его мнению, если форварду проще поддерживать форму в Москве, то он прав, и если необходимо будет заплатить штраф, то он это сделает.

«Никто в точности не знает, как победить пандемию и её издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно», — подчеркнул Уткин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

Ранее агенты опровергли, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить