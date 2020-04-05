Уткин поддержал решение Смолова покинуть Испанию во время эпидемии

Известный спортивный журналист Василий Уткин поддержал решение российского нападающего «Сельты» из Виго Фёдора Смолова покинуть Испанию во время введённого в стране чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.

«Молодец парень. Мне совершенно всё равно, соблюдал он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя всё сама решит. Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму, особенно надолго, и твои интересы никто, кроме тебя, не защитит», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Смолов не нарушал закон и выполнит правила карантина. По его мнению, если форварду проще поддерживать форму в Москве, то он прав, и если необходимо будет заплатить штраф, то он это сделает.

«Никто в точности не знает, как победить пандемию и её издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно», — подчеркнул Уткин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

Ранее агенты опровергли, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты».