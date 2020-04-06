Жена тренера «Зенита» Семака: Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос о перспективах президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Изберут ли Трампа и Путина на новый срок? Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утраченные. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», — сказала Семак в прямом эфире в Instagram певицы Саши Зверевой.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые в прошлом сезоне выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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