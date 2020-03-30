Каспарайтис объяснил, почему никогда не играл в хоккей с Путиным

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Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мнением, почему его не приглашают играть в матчах с участием президента России Владимира Путина.
Каспарайтис объяснил, почему никогда не играл в хоккей с Путиным
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я не являюсь приближённым к Путину. Во-первых, я всегда говорил, что не принадлежу какой-то одной стране. В Литве меня не любили за то, что я выступал за Россию. В России мне всегда напоминали, что я был частью Литвы», — сказал Каспарайтис в подкасте Cam & Strick.

При этом он отметил, что дружелюбно настроен как к России, так и к Литве. Что касается матчей с участием Путина, то он считает, что туда зовут и так достаточно ветеранов. Кроме того, по мнению Каспарайтиса, его не приглашают из-за вопроса безопасности.

«Вы же не хотите, чтобы литовец играл против президента России? А если я его хитану? И я, наверное, мог бы это сделать», — заявил Каспарайтис.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года, а также серебряным и бронзовым призёром Игр 1998 и 2002 годов.

В последнем публичном матче Путин забросил три шайбы, а его команда победила со счётом 9:2.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался об игре Путина в хоккей.

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