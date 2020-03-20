Обладатель Кубка Стэнли Брызгалов высказался об игре Путина в хоккей

Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов оценил игру в хоккей президента России Владимира Путина.

«Я встречал Владимира Путина несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по десять шайб за матч, но с возрастом, как и все хоккеисты, он сдаёт: только пять шайб за матч. Поэтому его больше не берут на чемпионаты мира. Карьеру в сборной России он завершил», — сказал Брызгалов в эфире подкаста Cam and Strick.

В последнем публичном матче Путин забросил три шайбы, а его команда победила со счётом 9:2.

Брызгалов в 2007 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс». Он также стал чемпионом мира 2009 года в составе сборной России и завоевал бронзу ОИ-2002.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина.