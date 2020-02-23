Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о спортивных увлечениях российского лидера Владимира Путина.

Как отметил представитель Кремля, спорт входит в ежедневный график президента.

«Я знаю, что он продолжает эту практику (занятий самбо. — RT). Я не думаю, что часто ему удаётся это делать», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, «изрядное место» в спортивном арсенале российского лидера занял хоккей.

«Тем не менее он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковёр, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин поздравил победителей первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.