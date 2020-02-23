Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о спортивных увлечениях российского лидера Владимира Путина.
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, спорт входит в ежедневный график президента.

«Я знаю, что он продолжает эту практику (занятий самбо. — RT). Я не думаю, что часто ему удаётся это делать», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, «изрядное место» в спортивном арсенале российского лидера занял хоккей.

«Тем не менее он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковёр, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин поздравил победителей первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить