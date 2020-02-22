Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо

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Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.
Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо
  • © Kremlin.ru

«Самбо — самооборона без оружия. Единоборство, которое стало ясным, понятным для сотен тысяч, миллионов людей. Визитной карточкой нашей физкультуры и спорта. Это зрелищный, красивый, динамичный вид спорта. Соткан из самых лучших движений и бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза. Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы», — заявил Путин по окончании чемпионата CSL.

Также он отметил, что боевое самбо приобретает массовый характер, и обратился к участникам первенства.

«Уверен, что боевой раздел будет не просто заметен, а любим людьми во всём мире. Все, кто сегодня на сцене, — настоящие чемпионы. Здесь нет проигравших», — заключил Путин.

Ранее стали известны все победители чемпионата Лиги боевого самбо.

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