Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо
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«Самбо — самооборона без оружия. Единоборство, которое стало ясным, понятным для сотен тысяч, миллионов людей. Визитной карточкой нашей физкультуры и спорта. Это зрелищный, красивый, динамичный вид спорта. Соткан из самых лучших движений и бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза. Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы», — заявил Путин по окончании чемпионата CSL.
Также он отметил, что боевое самбо приобретает массовый характер, и обратился к участникам первенства.
«Уверен, что боевой раздел будет не просто заметен, а любим людьми во всём мире. Все, кто сегодня на сцене, — настоящие чемпионы. Здесь нет проигравших», — заключил Путин.
Ранее стали известны все победители чемпионата Лиги боевого самбо.