Определились все победители первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо

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В Сочи завершился первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо (CSL). Были определены победители в семи весовых категориях.
Определились все победители первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо
  • Reuters

Нуруло Махмудов победил Али Исмаилова (до 57 кг), а Армен Тадевосян оказался сильнее Шафина Алиева (до 62 кг).

Дмитрий Сиренко выиграл у Ренаса Зайнутдинова (до 68 кг), а Михаил Коновалов — у Кирилла Череваня (до 74 кг). 

В категории до 82 кг Залим Керимов расправился с Николаем Родиным. В дивизионе до 90 кг Темирлан Керимов победил Артёма Авдеева, а в весе до 100 кг Евгений Дубина взял верх над Денисом Илюхиным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил чемпионат Лиги боевого самбо.

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