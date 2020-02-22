Определились все победители первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо

В Сочи завершился первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо (CSL). Были определены победители в семи весовых категориях.

Нуруло Махмудов победил Али Исмаилова (до 57 кг), а Армен Тадевосян оказался сильнее Шафина Алиева (до 62 кг).

Дмитрий Сиренко выиграл у Ренаса Зайнутдинова (до 68 кг), а Михаил Коновалов — у Кирилла Череваня (до 74 кг).

В категории до 82 кг Залим Керимов расправился с Николаем Родиным. В дивизионе до 90 кг Темирлан Керимов победил Артёма Авдеева, а в весе до 100 кг Евгений Дубина взял верх над Денисом Илюхиным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил чемпионат Лиги боевого самбо.