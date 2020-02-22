Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо

Президент России Владимир Путин посетил первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо (CSL), который проходит 22 февраля в Сочи.

Президент России Владимир Путин прибыл на чемпионат Лиги боевого самбо.

Первый в истории чемпионат CSL проходит в Сочи.

Ранее глава Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг заявил, что ММА привлекает самбистов, так как там нет своих бойцов.