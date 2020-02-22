Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо
Президент России Владимир Путин посетил первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо (CSL), который проходит 22 февраля в Сочи.
- РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл на чемпионат Лиги боевого самбо.
Первый в истории чемпионат CSL проходит в Сочи.
Ранее глава Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг заявил, что ММА привлекает самбистов, так как там нет своих бойцов.
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