«Не понимаю обязаловки»: Селюк об урезании зарплат футболистам и эпидемии коронавируса в Испании

Урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса не имеет под собой юридических оснований. Об этом в интервью RT заявил известный агент Дмитрий Селюк. По его словам, игроки могут согласиться на снижение оклада только исходя из собственных побуждений. Проживающий в Барселоне агент также рассказал о распространении COVID-19 в Испании, поделился мнением об отъезде Фёдора Смолова из Виго и раскритиковал россиян, которые не остаются дома без уважительных причин.

«Ни один клуб не имеет права снижать зарплату»

— Как вы относитесь к ситуации с урезанием зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса? Насколько это правомерно?

— С юридической точки зрения ни один клуб не имеет права снижать заработную плату без разрешения футболиста. Если игрок не согласен с этим, клуб будет выплачивать все причитающиеся ему деньги. Но вопрос в том, как к этому подходят в разных командах. Когда президент приглашает спортсменов и старается с ними договориться — это одно. Да они и сами видят, что происходит, и хотят помочь. Разговаривал со многими ребятами, которые готовы отказаться от части зарплаты при условии, что будут знать, куда пошли эти средства. А не просто так — взяли и урезали.

Ситуация получается очень тонкой. Ведь у некоторых могут заканчиваться действующие контракты. Получается, они должны отказываться от части зарплаты, даже не зная, что с ними произойдёт в ближайшем будущем. Они ведь могут не найти другой клуб. Я считаю, отказ от части оклада должен являться инициативой самих футболистов, идти из глубины души. Если они согласны — пусть делают это. Если же нет, никакой генеральный директор или президент не вправе к этому обязать.

— В некоторых клубах РПЛ пытаются принудить игроков пойти на уступки?

— Я слышал, что существуют проблемы. Читал о непростой ситуации в «Локомотиве», давлении на ребят. А, например, в «Тамбове», с которым тесно сотрудничаю, ничего урезать не собираются, хотя это клуб с самым маленьким бюджетом в Премьер-лиге. Более того, положа руку на сердце, согласно регламенту, контракты всех футболистов РПЛ подписаны в рублях. Просто у некоторых они привязаны к курсу доллара или евро. То есть, получается, сейчас футболисты и так потеряли немалые деньги из-за падения курса рубля (около 20%), а теперь должны ещё и отказаться от части окладов.

И я в принципе не могу понять само определение слова «урезать». Если бы я был игроком, и ко мне пришёл руководитель с таким предложением, не дал бы ему и евро. Таких я называю «неумехами». С точки зрения законодательства это не имеет под собой основания. Другое дело, когда ты жертвуешь на больницы. К сожалению, в российских клубах зачастую включается некая армейская обязаловка, тирания. Такого быть не должно.

— Но ведь клубы из-за пандемии коронавируса теряют серьёзные деньги.

— А что изменилось в России? Если взять «Спартак», то да, красно-белые собирают на каждый матч почти полный стадион, и недополучат средства от продажи билетов. Но ведь сезон всё-таки будет доигран, и все встречи в конце концов состоятся. Придёт даже больше народу, поскольку люди соскучились по футболу. Точно также игры покажут по телевидению, просто это случится не в апреле, а в июне. Кстати урезание зарплат в «Спартаке» я ещё могу понять, ведь команда идёт на восьмом месте и явно не выполняет поставленных перед ней задач. То же можно сказать о «Сочи», где люди неплохо зарабатывают и при этом борются за выживание.

— Но и лидирующий «Зенит» урезал зарплаты игрокам на 50%. Почему тогда, по информации СМИ, упорствуют футболисты «Локо»?

— Вопрос не ко мне, но железнодорожники идут на втором месте и сражаются за попадание в Лигу чемпионов, а это может принести красно-зелёным минимум € 25 млн. То есть они помогают клубу зарабатывать. Уверен, самих игроков больше не устраивает форма, в которой их просят пойти на уступки, а не само предложение. Что касается «Зенита», мы с вами не знаем, на каких условиях подопечные Сергея Семака согласились на это. Возможно, в июне им прибавят к зарплате 50 % за апрель. Но повторюсь, я не понимаю обязаловки. Почему в «Реале» не сокращают зарплаты?

— Но в то же время в «Барселоне» согласились.

— Не совсем верное слово. Лионель Месси ведь сказал в одном из интервью, что никакого давления быть не должно. Аргентинец с партнёрами сделали это от души. Но опять же, возможно, часть денег им вернут после возобновления сезона. И ровно о том же недавно сказал Уэйн Руни. Он заявил: «Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестёр или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но ровно до тех пор, пока знаю, куда идут средства».

— Один из ваших клиентов Седрик Гогуа выступает за ЦСКА. Как данный вопрос решают там?

— Пока мы ничего не слышали и не видели. Седрик рассказывал, что переговоры ведутся, но без конкретики. Я также знаю, что в «Динамо», за которое выступает мой клиент Шарль Каборе, сократили зарплаты. Не знаю, шло на них давление или нет, но все игроки в итоге согласились. Никто никого не заставлял, им объяснили, почему следует пойти на подобный шаг.

«Ледовый дворец в Мадриде приспособили под морг»

— Сейчас вы живёте в Барселоне. Расскажите, как там развивается ситуация с коронавирусом.

— Происходит единение народа. Верю, в России случится тоже самое. Надеюсь, после окончания пандемии профессии врача и медсёстры станут куда более уважаемыми и высокооплачиваемыми. В Европе ведь поначалу тоже относились к коронавирусу несерьёзно. Но сейчас люди реально выходят на балконы, террасы своих домов и аплодируют врачам, когда те отправляются на работу. А в восемь вечера их точно также встречают, зажигают фонарики на мобильных телефонах, включают музыку. Таким образом поддерживают не только медиков, но и полицейских, продавцов, всех тех, кто в эти непростые времена работает на благо страны. Болезнь по-настоящему сплотила людей.

— В Испанию COVID-19 пришёл гораздо раньше, и вы уже видели, как развивается пандемия. Чего нам в ближайшее время ждать в России?

— Как я уже говорил, у нас отношение, к сожалению, наплевательское. О, солнышко! Да, ничего страшного — выйду пожарю шашлык втихаря. Соседи вроде бы не болеют, почему бы с ними не посидеть? И это страшно. В Испании и Италии было точно также. Почему в этих странах самая тяжёлая ситуация? Потому что народ любит с утра выйти на улицу, посидеть в кафешке, пообщаться с приятелями. Они дома даже не завтракают.

— Теперь отношение к вирусу изменилось?

— Полностью. Все сидят по домам. Улицы Барселоны абсолютно пустые, нет ни одной живой души. И в результате зафиксировано замедление эпидемии. Заболевших и умерших гораздо меньше. Раньше в больницы попадали десятки тысяч каждый день. Поэтому строгий карантин необходим. В России говорили о неделе выходных, но так нельзя. Это не выходные, а домашний арест. Полтора-два месяца всем сто процентов придётся сидеть дома. А чем дольше будут гулять шашлычники, тем больше придётся находиться в изоляции всем остальным.

— Но Фёдор Смолов прервал свой карантин.

— Василий Уткин говорил, что Смолов соскучился по семье. Но о какой семье идёт речь, если по закону он обязан пробыть 14 дней на карантине в полной изоляции? Теперь он начал лепетать, что будет выполнять все задания тренеров «Сельты», и вернётся по первому зову. Что за ересь? Получается, в Испании он снова должен сесть на карантин. А ведь здесь, на мой взгляд, недели через две-три уже возобновятся тренировки.

— В Испании больницы, как и в Италии, не справлялись с наплывом заболевших?

— Конечно. Не зря же ледовый дворец в Мадриде приспособили под морг. Гробы стояли на полу. Это страшно. Это не шутка, а горе для многих. А ведь у людей возникают и другие проблемы со здоровьем, у кого-то отменили операции. Народу приходится в тяжелейших условиях терпеть ради общего блага. Поэтому нужно донести до всех в России, как важно оставаться дома. Пока люди не начнут паниковать, все так и будут расхаживать по улицам. Ведь по новостям показывают, как в США трупы скидывают в специальные холодильные установки, а в Италии родными даже не позволяют попрощаться с умершими. Похороны толком не проводили и в Испании.

— Вы не первый год сотрудничаете с белорусским «Слуцком»? Как относитесь к тому, что в стране до сих пор не остановили национальное первенство?

— Не вижу ничего страшного. Александр Лукашенко всё делает правильно. Да, в Белоруссии зрителям даже не ограничили доступ на трибуны, так там народу на стадионах собирается совсем немного. К слову я не считаю, что обязательно было прерывать и РПЛ.

Возьмём ту же «Уфу». На команду приходят три танкиста и собака. В чём тут риск? Можно ведь тестировать футболистов, и, если у кого-то обнаружат коронавирус — заканчивать. Если же все здоровы — можно играть, команды же находятся на базах в карантине. Ведь вспомните, по какой причине начали останавливать турниры в Европе — появились положительные тесты у футболистов. А первым стал Даниэле Ругани из «Ювентуса».

— Какой смысл продолжать играть, если во всех остальных странах чемпионаты остановили?

— А что в Белоруссии потеряли от такого решения? Ничего. Зато многое получили. О Высшей лиге говорят по всему миру, матчи турнира показывают в целом ряде стран. Хороший там футбол или плохой, но не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» — 0:4. Поэтому в России следует присмотреться к белорусам, учитывая, что они не являются легионерами в нашей стране. Везде можно найти нормального талантливого футболиста, просто у нас принято относиться к соседям свысока.