Клубы Серии А единогласно согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

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Все клубы итальянской футбольной Серии А согласились на снижение зарплат из-за приостановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.
Клубы Серии А единогласно согласились на снижение зарплат из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте первенства.

Отмечается, что в обсуждении приняли участие 19 клубов из 20, так как «Ювентус» уже понизил зарплаты своим игрокам.

У остальных клубов зарплаты будут снижены на треть, если футболисты останутся без работы при досрочном завершении сезона, или на 1/6, если оставшиеся матчи чемпионата удастся доиграть.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава FIGC не исключил, что Серия А может завершиться осенью.

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