Глава FIGC не исключил, что Серия А может завершиться осенью

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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина высказал мнение о возможном сроке завершения текущего розыгрыша Серии А, остановленного из-за пандемии коронавируса.
Глава FIGC не исключил, что Серия А может завершиться осенью
  • Reuters

«Нам всё равно нужно завершить соревнования сезона-2019/20 в этом году. Мы работаем над целым рядом вариантов того, как лучше разрешить данную ситуацию. Гипотетически сезон можно возобновить 17 мая, но я ещё раз подчёркиваю, что это только гипотеза. Проведение матчей чемпионата до сентября-октября также возможно», — приводит слова Гравины Football Italia.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что возобновление Серии А отложено на неопределённый срок.

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