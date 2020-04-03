Источник: возобновление Серии А отложено на неопределённый срок
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте организации. Относительно сокращения зарплаты стороны не пришли к единому мнению, а паузу в сезоне продлили на неопределённый срок. Сезон не возобновят до тех, пока ситуация не перестанет угрожать здоровью людей. Ранее Серия А планировала возобновить чемпионат в конце мая.
Италия лидирует в мире по числу смертей от коронавируса: свыше 14,5 тыс. умерших из почти 120 тыс. зарегистрированных случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в «Зените» ведут переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплат на время паузы в РПЛ.