Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что футболисты основной команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации.

«Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты. Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас был поиск реальных решений, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Месси.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса.