Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что футболисты основной команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации.
Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты
  • Reuters

«Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты. Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас был поиск реальных решений, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Месси.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса.

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