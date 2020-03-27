«Барселона» понизила зарплату всем работникам клуба из-за коронавируса

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» приняло решение сократить рабочий день и понизить зарплату всем работникам клуба из-за остановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте каталонцев, данные меры направлены на минимизацию финансовых потерь на фоне ситуации в мире.

Кроме того, «Барселона» передаст свои спортивные объекты департаменту здравоохранения Каталонии и намерена сотрудничать с больницами и продовольственным банком.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Испании зафиксировано более 56 тыс. заражённых, более 4,1 тыс. человек скончались.

Ранее отец Дениса Черышева рассказал, что врачи в Испании посоветовали его сыну во время пандемии коронавируса.