Отец Черышева рассказал, что врачи в Испании посоветовали его сыну во время пандемии коронавируса

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника национальной команды и испанской «Валенсии», рассказал о советах врачей его сыну и его одноклубникам во время пандемии коронавируса.

«Доктор, кстати, настойчиво рекомендует игрокам принимать «Иммуноферон», препарат, который поддерживает иммунную систему, а также лекарство для защиты желудочно-кишечного тракта. И, конечно же, витамин С», — приводит слова Черышева-старшего «Команда России».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Испании зафиксировано более 49 тыс. заражённых, свыше 3 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Сельты» устроился работать в аптеку во время эпидемии коронавируса в Испании.