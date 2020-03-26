Экс-футболист «Сельты» устроился работать в аптеку во время эпидемии коронавируса в Испании

Бывший полузащитник футбольного клуба «Сельта» из Виго Тони Довале устроился работать в аптеку своей семьи во время эпидемии коронавируса в Испании.

Как сообщает Marca, вернулся в Испанию перед Рождеством и устроился в аптеку города Галисия, в то время как в Испании начался распространяться коронавирус COVID-19.

Довале играл в составе «Сельты» с 2009-го по 2014-й год.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Испании зафиксировано более 49 тыс. заражённых, более 3 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что у одного из футболистов «Жироны» обнаружен коронавирус.