Экс-футболист «Сельты» устроился работать в аптеку во время эпидемии коронавируса в Испании
- © CESAR MANSO / AFP
Как сообщает Marca, вернулся в Испанию перед Рождеством и устроился в аптеку города Галисия, в то время как в Испании начался распространяться коронавирус COVID-19.
Довале играл в составе «Сельты» с 2009-го по 2014-й год.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Испании зафиксировано более 49 тыс. заражённых, более 3 тыс. скончались.
Ранее сообщалось, что у одного из футболистов «Жироны» обнаружен коронавирус.