СМИ: Руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат

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Руководство московского «Локомотива» решило сократить зарплаты топ-менеджерам клуба на время приостановки сезона в связи с коронавирусом после отказа игроков команды пойти на понижение оклада.
СМИ: Руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат

Как сообщают «Известия», зарплата генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе снизится на 40%, на 25% — зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что РФС не планирует снижать зарплату тренерам сборных России из-за коронавируса.

 

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