СМИ: Руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат

Руководство московского «Локомотива» решило сократить зарплаты топ-менеджерам клуба на время приостановки сезона в связи с коронавирусом после отказа игроков команды пойти на понижение оклада.

Как сообщают «Известия», зарплата генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе снизится на 40%, на 25% — зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам. Ранее сообщалось, что РФС не планирует снижать зарплату тренерам сборных России из-за коронавируса.