«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплаты на 50%

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договорённости с игроками об урезании заработной платы на 50%.

По словам гендиректора клуба Александра Медведева, которые передаёт ТАСС, договорённость с футболистами рассчитана на два месяца — с апреля по май.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты.