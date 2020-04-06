«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплаты на 50%
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По словам гендиректора клуба Александра Медведева, которые передаёт ТАСС, договорённость с футболистами рассчитана на два месяца — с апреля по май.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты.