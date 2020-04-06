«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплаты на 50%

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договорённости с игроками об урезании заработной платы на 50%.
«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплаты на 50%
  • ©fc-zenit.ru

По словам гендиректора клуба Александра Медведева, которые передаёт ТАСС, договорённость с футболистами рассчитана на два месяца — с апреля по май.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты.

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