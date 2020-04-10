В «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.
Отмечается, что данные меры будут действовать до возобновления сезона.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам, но изначально в «Локомотиве» игроки отказались от этого.
Ранее главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин заявил, что футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о сокращении зарплат.