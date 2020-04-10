В «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» подтвердила, что зарплаты игроков будут сокращены на 40% из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
В «Локомотиве» подтвердили сокращение зарплат футболистов на 40%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

Отмечается, что данные меры будут действовать до возобновления сезона.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам, но изначально в «Локомотиве» игроки отказались от этого. 

Ранее главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин заявил, что футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о сокращении зарплат.

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