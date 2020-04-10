Футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о сокращении зарплат

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что клуб договорился с игроками и тренерами команды о сокращении зарплат из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

«Всё отлично. Я и не сомневался, что они договорятся. Что с моей зарплатой? То же самое, что и с зарплатами игроков. Я тоже член команды», — цитирует Сёмина Sport24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам, но изначально в «Локомотиве» игроки отказались от этого. Сёмин же их поддержал, отметив, что именно игроки обеспечивают благосостояние клуба.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо Сёмина по поводу снижения зарплат футболистов.