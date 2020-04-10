Губерниев отреагировал на письмо Сёмина по поводу снижения зарплат футболистов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на открытое письмо главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина о предвзятом отношении общественности к сокращению зарплат футболистов во время эпидемии коронавируса.

«Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Сёмина! Дескать, не надо зарплаты футболистов трогать! Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным! Юрий Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперёд, гендиректор «Локомотива», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам, но в «Локомотиве» игроки отказались от этого, а Сёмин их поддержал.

Ранее заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание Юрия Сёмина о снижении зарплат футболистов.