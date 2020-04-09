Газзаев о словах Сёмина про зарплаты: у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о предвзятом отношении общественности к сокращению зарплат футболистам.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всём мире идёт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой. Сейчас это долг любого спортсмена», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Он отметил, что у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов.

«Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», — добавил депутат.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.