Газзаев о словах Сёмина про зарплаты: у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов
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- РИА Новости
«Сейчас весь профессиональный спорт во всём мире идёт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой. Сейчас это долг любого спортсмена», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
Он отметил, что у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов.
«Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», — добавил депутат.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.
Ранее Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.