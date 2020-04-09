Сёмин о снижении зарплат из-за коронавируса: о депутатах не говорят, обсуждают только футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.

«Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создаётся впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус. Причём, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует. Никто не задаётся вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что такой акцент именно на футболистах кажется ему очень несправедливым.

«Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребёнку неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся ещё меньше из-за падения курса рубля», — добавил специалист.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплат.