ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплат

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Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил о достижении договорённости с игроками и персоналом клуба по поводу сокращения заработных плат сотрудников в период пандемии коронавируса.
ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплат
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

«Могу подтвердить, что мы действительно договорились с футболистами и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу. Благодарны им за это, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии», — приводит слова Бабаева Sport24.

Он отметил, что речь идёт о сокращении зарплат за март на 50% и за апрель на 60%. После возобновления тренировок игроки начнут получать 70% заработной платы, а после возобновления официальных матчей — 100%.

«Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд (подчёркиваю — не основной команды), их эти сокращения не коснутся», — добавил гендиректор ЦСКА.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. В ряде клубов в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» снизили зарплату футболистам и тренерам на 40%.

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