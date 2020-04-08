«Крылья Советов» снизили зарплату футболистам и тренерам клуба на 40%

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение понизить зарплату игрокам и тренерам команды на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте «Крыльев». Отмечается, что нововведения будут действовать до возобновления тренировок.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее «Реал» принял решение снизить зарплату в клубе из-за коронавируса.