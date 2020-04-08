«Реал» принял решение снизить зарплату в клубе из-за коронавируса

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Мадридский «Реал» объявил о снижении зарплат в клубе из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
«Реал» принял решение снизить зарплату в клубе из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте «Реала», зарплата будет снижена у всех сотрудников, футболистов и баскетболистов клуба. 

Отмечается, что оклад будет снижен на 10—20% в зависимости от судьбы оставшейся части текущего сезона. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. В связи с этим большинство спортивных чемпионатов в мире были приостановлены.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА.

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