«Реал» принял решение снизить зарплату в клубе из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте «Реала», зарплата будет снижена у всех сотрудников, футболистов и баскетболистов клуба.
Отмечается, что оклад будет снижен на 10—20% в зависимости от судьбы оставшейся части текущего сезона.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. В связи с этим большинство спортивных чемпионатов в мире были приостановлены.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА.