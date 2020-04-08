СМИ: Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА

Короткая ссылка
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди игроков команды на время приостановки сезона в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
СМИ: Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что уровень заработной платы в ЦСКА будет снижен на 50% начиная с 19 марта. После возобновления тренировок игрокам будут выплачивать 70% оклада, а в полном объёме выплаты будут производиться после возобновления сезона.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. В связи с этим многие клубы вынуждены были снизить зарплаты игрокам и сотрудникам.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить