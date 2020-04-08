СМИ: Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди игроков команды на время приостановки сезона в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что уровень заработной платы в ЦСКА будет снижен на 50% начиная с 19 марта. После возобновления тренировок игрокам будут выплачивать 70% оклада, а в полном объёме выплаты будут производиться после возобновления сезона.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. В связи с этим многие клубы вынуждены были снизить зарплаты игрокам и сотрудникам.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.