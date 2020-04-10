«Пушка» Жиркова, проход Канчельскиса и мяч Аршавина «Барселоне»: самые красивые голы российских футболистов за клубы АПЛ

Официальный Twitter АПЛ напомнил подписчикам о красивом голе Динияра Билялетдинова. Девять лет назад полузащитник «Эвертона» нанёс неберущийся удар в ближнюю девятку ворот «Вулверхэмптона» из-за пределов штрафной. Слаломный проход Андрея Канчельскиса, важнейший мяч Андрея Аршавина на исполнение в матче с «Барселоной», потрясающий выстрел Юрия Жиркова по воротам «Спартака» — RT вспоминает самые красивые голы российских футболистов, выступавших за английские клубы.

Андрей Канчельскис

26 декабря 1991 года. Чемпионат Англии. «Олдхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 3:6.

Канчельскис перебрался в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра» летом 1991-го за 650 тыс. фунтов и с ходу стал любимцем манкунианских болельщиков. Правда, первого гола в исполнении отечественного футболиста им пришлось ждать до декабря.

Зато мяч получился невероятно красивым. Подопечные Алекса Фергюсона на выезде с теннисным счётом обыграли «Олдхэм» — 6:3, а Канчельскис записал на свой счёт второй мяч гостей. Подхватив мяч на чужой половине поля, Андрей с невероятной скоростью в фирменном стиле убежал сразу от троих защитников, обыграл вратаря, развернулся и точно пробил. К слову, «Олдхэм» со временем превратился в любимого оппонента для россиянина. В матчах с этим коллективом полузащитник отметился четырьмя голами.

Андрей Канчельскис

16 апреля 1992 года. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 1:0.

Запомнился и ещё один мяч, забитый Канчельскисом в том сезоне. В тяжелейшем матче с «Саутгемптоном» отечественному футболисту удался невероятный удар с лёту точно в дальнюю девятку после подачи углового. Этот выстрел принёс «красным дьяволам» важнейшую победу в борьбе за чемпионство. Однако в следующих четырёх турах «МЮ» набрал лишь одно очко и уступил титул «Лидсу». Но уже в следующем сезоне Андрей завоевал первую золотую медаль АПЛ, а спустя год — вторую.

Андрей Аршавин

29 августа 2009 года. АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 2:1.

После Канчельскиса, Дмитрия Харина и Алексея Смертина россияне достаточно долго не приезжали в Англию, чаще выбирая тёплую Испанию. Изменилась ситуация лишь благодаря бронзовому выступлению отечественной сборной на Евро-2008. Игра дружины Гуса Хиддинка побудила ведущие клубы АПЛ к приобретению россиян. Вскоре на Туманном Альбионе оказались Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко и Юрий Жирков.

Но ярче всех проявил себя Аршавин. Место в истории «Арсенала» ему гарантировано хотя бы за покер на «Энфилде». Всего за «канониров» Андрей забил 32 мяча, многие из которых оказались очень красивыми. Так, запомнился потрясающий дальний удар полузащитника в ворота бывшей команды Канчельскиса «МЮ». Правда, он не помог лондонцам победить. Во втором тайме они пропустили дважды и потерпели поражение.

Динияр Билялетдинов

9 мая 2010 года. АПЛ. «Эвертон» — «Портсмут» — 1:0.

Куда менее запоминающейся получилась карьера Билялетдинова в «Эвертоне». В составе ливерпульцев он провёл лишь два с половиной сезона, а стабильно играл лишь в первом из них. Как раз его полузащитник увенчал потрясающим голом в ворота «Портсмута». Получив мяч от партнёра метрах в 30 от ворот, Динияр с ходу пробил точно в левую от себя девятку.

Юрий Жирков

19 октября 2010 года. Лига чемпионов. «Спартак» — «Челси» — 0:2.

Не стал основным в «Челси» и Жирков. Карло Анчелотти зачастую затыкал универсальным футболистом дыры в составе. Тем не менее Юрий провёл за «аристократов» 49 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Он по иронии судьбы был забит в ворота «Спартака».

Красно-белые в 2010-м начали групповой этап главного еврокубка с двух побед и в третьем туре принимали английский гранд. Собравшиеся на трибунах «Лужников» болельщики ждали очередной виктории хозяев, но уже в середине первого тайма их опустил с небес на землю Жирков. Воспользовавшись неудачной скидкой Николаса Парехи, набежавший уроженец Тамбова с лёту отправил мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.

Андрей Аршавин

16 февраля 2011 года. Лига чемпионов. «Арсенал» — «Барселона» — 2:1.

Но наиболее памятным мячом в ЛЧ отметился всё же Аршавин. В феврале 2011-го он принёс «Арсеналу» победу над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала. Причём изначально Андрей остался на скамейке запасных. На поле он появился лишь в концовке, на тот момент лондонцы уступали с минимальным счётом.

Но всего за пять минут им удалось перевернуть ход встречи с ног на голову. Сначала Робин Ван Перси восстановил статус-кво, а затем россиянин принёс победу хозяевам. После тонкой передачи Самира Насри многие футболисты нанесли бы удар на силу, но исключительный талант Аршавина подсказал ему другой вариант — он аккуратно на исполнение положил мяч в дальний угол. Пойманный на противоходе Виктор Вальдес даже не дёрнулся.

Роман Павлюченко

22 февраля 2011 года. АПЛ. «Блэкпул» — «Тоттенхэм» — 3:1.

А самым результативным россиянином в Англии является Павлюченко. В 113 матчах в составе «Тоттенхэма» он забил 42 мяча. Впрочем, большая их часть — трудовые голы. Роман в фирменной манере продавливал защитников или первым оказывался на отскоке в штрафной. Но иногда форварду удавалось забивать по-настоящему эффектно. Например, в концовке встречи с «Блэкпулом», когда лондонцы уже безнадёжно проигрывали, нападающий, обработав мяч грудью метрах в 30 от ворот, с лёту пробил точно под перекладину. Небольшой рикошет от защитника лишь украсил эпизод.

Динияр Билялетдинов

9 апреля 2011 года. «Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 0:3.

Спустя несколько месяцев очередным потрясающим голом отметился Билялетдинов. И вновь Динияр продемонстрировал свой мощный удар с левой ноги. После того как футболист оппонента подарил ему мяч в центре поля, россиянин спокойно приблизился к чужой штрафной и с дальнего расстояния нанёс неберущийся удар в ближнюю девятку.

Роман Павлюченко

20 октября 2011 года. Лига Европы. «Тоттенхэм» — «Рубин» — 1:0.

А в октябре Павлюченко, как и Жирков годом ранее, огорчил российский клуб в еврокубках. От действий Романа пострадал «Рубин». В середине первого тайма «Тоттенхэм» заработал опасный штрафной, а исполнить его неожиданно взялся девятый номер.

В результате Павлюченко удался мощный выстрел точно в ближнюю девятку. Мяч влетел в сетку от крестовины, и у Сергея Рыжикова не было никаких шансов спасти команду. Мало того, этот гол остался единственным в той встрече.

Павел Погребняк

22 августа 2012 года. АПЛ. «Челси» — Рединг — 4:2.

В 2012-м до Англии добрался ещё один футболист сборной России — Павел Погребняк. Нападающий из «Штутгарта» перебрался в «Фулхэм». Стартовал на новом месте фактурный нападающий — лучше не придумаешь. В первых трёх матчах АПЛ он забил пять мячей и оформил хет-трик в матче с «Вулверхэмптоном». Правда, в последующих девяти играх Погребняк отличился лишь раз.

Но это не помешало ему летом перебраться в «Рединг», который на тот момент принадлежал российскому предпринимателю Антону Зингаревичу. И уже в третьем туре нового сезона АПЛ Павел огорчил «Челси». После подачи с фланга он в фирменном стиле выиграл единоборство и головой отправил мяч под перекладину.

Бонус. Алексей Смертин

29 сентября 2004 года. ЛЧ. «Челси» — «Порту» — 3:1.

Смертин в составе «Челси» и «Фулхэма» забил лишь три мяча, но это неудивительно, ведь позиция опорника не подразумевает активного участия в атаках. Тем не менее Алексей, как и Жирков, отличился за «аристократов» в Лиге чемпионов. В первом же матче в главном еврокубке в составе новой команды россиянин огорчил «Порту». После передачи с фланга отечественный футболист с лёту отправил снаряд в дальний угол с отскоком от газона. А спустя месяц Смертин помог «Челси» на выезде обыграть ЦСКА. Именно с его передачи Джон Терри открыл счёт.