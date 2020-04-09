Манекены на трибунах в Бресте и сто человек в Борисове: коронавирус заставил опустеть футбольные стадионы в Белоруссии

На фоне распространения коронавируса руководство брестского «Динамо» приняло решение продавать виртуальные билеты на матчи команды. Так, на полуфинальной игре Кубка Белоруссии с «Шахтёром» организаторы размещали на креслах арены манекены с фотографиями болельщиков, купивших такой билет. При этом средняя посещаемость встреч 3-го тура чемпионата страны составила всего 327 человек. Антирекорд был установлен в Борисове, где противостояние «Смолевичей» и «Витебска» собрало не более ста зрителей. Как футбольные стадионы в Белоруссии опустели из-за COVID-19 — в материале RT.

Две тысячи рублей за виртуальное присутствие и восемьсот реальных болельщиков

С каждой неделей белорусский футбол вызывает всё больше симпатий у болельщиков по всему миру. Казалось бы, чемпионат не самого высокого уровня должен быстро надоесть избалованным зрителям, но за отсутствием альтернативы внимание к Высшей лиге только растёт.

Да и сами белорусы регулярно дают повод говорить о себе: то судья назначит пять пенальти в одном матче, то баянист «Ислочи» заставит всех улыбнуться. Очередным поводом порассуждать о местном футболе стала необычная акция брестского «Динамо» во время первой полуфинальной встречи Кубка Белоруссии с «Шахтёром».

В предыдущем сезоне команда била все рекорды посещаемости. На домашние матчи действующего чемпиона приходило в среднем 8839 болельщиков. Однако пандемия коронавируса отпугнула фанатов — они исчезли с белорусских стадионов.

В субботу игру бело-голубых со «Славией» в рамках 3-го тура чемпионата страны посетили всего 546 человек. Вдобавок хозяева уступили и опустились на десятую строчку в турнирной таблице.

Чтобы решить вопрос с посещаемостью, в Бресте пошли на крайние меры. 5 апреля клуб запустил продажу билетов на кубковый матч, а накануне поединка с принципиальным соперником оповестил своих поклонников о необычном предложении — возможности виртуально посетить ГОСК «Брестский», чтобы не рисковать здоровьем в период распространения COVID-19.

Всем желающим предлагалось виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидка 10% на всю атрибутику в интернет-магазине. При этом детали акции держались в секрете. Билеты с журналами клуб обещал выслать по почте.

Правда, возможность посетить встречу виртуально стоила недешёво — 67 белорусских (2 тыс. российских) рублей. И это при том, что обычные билеты продавались от 2,5 до 16 в местной валюте. Зато принять участие в акции могли болельщики со всего мира. Часть средств собирались отправить на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.

В результате перед игрой прямо на одной из трибун на креслах разместили манекены в футболках разных команд. Среди них были «Алания», «Ростов», «Ливерпуль», «Реал», «Арсенал», «Челси», «Аякс» и другие. Вместо голов у манекенов были фотографии болельщиков, принявших участие в акции.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH — @dynamobrest (@dynamobrest) April 8, 2020

Вживую за матчем наблюдали всего 813 человек, которые стали свидетелями красивой победы хозяев. «Динамо» дважды поразило ворота «Шахтёра» уже к 15 минуте и сняло все вопросы об исходе встречи. Бело-голубые впервые за пять лет обыграли солигорчан в основное время. Теперь «горнякам» предстоит приложить немало усилий, чтобы в ответном матче, запланированном на 29 апреля, отыграть отставание.

Другая полуфинальная встреча Кубка Белоруссии завершилась настоящей сенсацией. Скромная «Славия-Мозырь» дома с минимальным счётом обыграла местного многолетнего гегемона БАТЭ. Причём подопечные Михаила Мартиновича оказались сильнее борисовчан во второй раз за 12 дней. 28 марта они также на своём поле огорчили соперника в рамках чемпионата страны — 2:1.

На прошлой неделе мозыряне уже на выезде вынудили капитулировать действующего чемпиона из Бреста. Две победы подряд над грандами позволили команде войти в группу из шести коллективов, делящих второе место в Высшей лиге с шестью очками.

А вот дела БАТЭ в национальном первенстве идут куда хуже. 15-кратные чемпионы страны впервые в истории начали сезон с двух поражений подряд, а в третьем туре с огромным трудом дома переиграли новичка элитного дивизиона «Рух» — 1:0.

Антирекорды посещаемости и перенос матча «из-за плохого состояния газона»

При этом чемпионат Белоруссии в любой момент может быть остановлен. По данным ВОЗ, в стране выявлено более 860 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 13 из них скончались. Но в футбол здесь пока продолжают играть, хотя все спортивные мероприятия с участием детей и подростков Минспорта рекомендовал отложить до 20 апреля.

Предполагалось, что и взрослое первенство страны возьмёт паузу после третьего тура, по крайней мере, об этом писали местные СМИ. Но на такой шаг в Белорусской федерации футбола пойти пока не решились, а её глава Владимир Базанов продолжает демонстративно посещает стадионы.

«Мы ежедневно общаемся с Минспортом и Минздравом. Они оперативно дают информацию. Руководство федерации встречается с руководством Минспорта. Мы держим ситуацию на контроле. Можем остановить чемпионат в любой момент, если для этого будет достаточно оснований, либо возникнут какие-то серьёзные риски», — приводит слова генсека федерации Сергея Жардецкого «РБ-Спорт».

Однако большая часть болельщиков, несмотря на отсутствие официальных запретов, уже сейчас предпочитает смотреть матчи по телевизору. Третий тур Высшей лиги побил все антирекорды посещаемости. В среднем на игре присутствовало всего 327 человек. Ни на один поединок не пришло больше тысячи зрителей. Даже на матчах самых популярных в Белоруссии команд стадионы зияли пустотами. Встречу минского «Динамо» с «Торпедо-БелАЗ» посетили всего 411 болельщиков, БАТЭ с «Рухом» — 470.

Худший результат был зафиксирован на игре между «Смолевичами» и «Витебском» — сто человек. Впрочем, номинальные хозяева вынуждены были свой домашний матч проводить в Борисове. По официальной причине — из-за плохого качества газона, по информации ряда СМИ — из-за эпидемиологической ситуации в городе.